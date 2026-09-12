Bilecik\'te mermer fabrikası bahçesindeki yangın ormanlık alana sıçradı, söndürüldü

Bilecik'te bir mermer fabrikasının bahçesinde başlayan ve daha sonra ormanlık alana sıçrayan yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, Bilecik-Osmaneli- Sakarya kara yolu Gülümbe rampalarında üzerinde faaliyet gösteren bir mermer fabrikasında başladı. Alınan bilgilere göre, henüz sebebi bilinmeyen bir sebepten dolayı fabrikanın bahçesinde başlayan yangın rüzgarın etsiyle ormanlık alana sıçradı. Alevlere Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü, Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler müdahale etti. Alevler kısa sürede kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.