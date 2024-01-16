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Bilecik'te Metruk Binada Çıkan Yangın Korku Dolu Anlar Yaşattı - Son Dakika
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Bilecik'te Metruk Binada Çıkan Yangın Korku Dolu Anlar Yaşattı

Bilecik'te İstiklal Mahallesi'nde bulunan kullanılmayan iki katlı metruk binada çıkan yangın, çevredeki evlerde yaşayanlara korku dolu anlar yaşattı. İtfaiye ve polis ekipleri yangına müdahale ederken, alevlerin diğer evlere sıçramaması için büyük çaba sarf edildi. Yangın sonucunda evde büyük hasar meydana geldi.

Bilecik\'te Metruk Binada Çıkan Yangın Korku Dolu Anlar Yaşattı
16.01.2024 - 11:23,
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Bilecik'te kullanılmayan iki katlı metruk binada çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

İstiklal Mahallesi Çıkmaz Sokak'ta bulunan iki katlı metruk binada dün gece henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler geceyi gündüze çevirirken, çevre evlerde yaşayanlar korku dolu anlar yaşattı. Bölgeye anında itfaiye ve polis ekipleri yönlendirilirken, ekipleri alevlerin yan evlere sıçramaması için büyük çaba harcadı. Alevler büyük uğraşlar sonucunda söndürülürken, evde büyük hasar meydana geldi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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