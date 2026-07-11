Çatı yangınına müdahale ederken bir alt kata düşen itfaiyeci yaralandı

Bilecik'te metruk bir evin çatısında çıkan yangına müdahale ederken bir alt kata düşen itfaiye eri yaralandı.

Olay, Bilecik merkez Cumhuriyet Mahallesi Çakallı Sokak üzerindeki üç katlı metruk evde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sokak üzerinde metruk 3 katlı binanın çatısında alevlerin yükseldiği gören mahalle sakinleri durumu hemen 112'ye bildirdi. Olay yerine Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri polis, elektrik ve doğalgaz şirketleri sevk edildi. Yangın kısa sürede ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, soğutma işlemi devam ediyor.

Yangına müdahale ederken düşen itfaiyeci yaralandı

Yangına çatı katından müdahale eden itfaiye eden Mustafa O. bir anda ayağının altındaki tahtanın kırılmasıyla bir alt kata düştü. Yaralanan Mustafa O. olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yanan evin karşısında oturan Yasemin Çağan, mahallerinde metruk evlerin çok olduğunda şikayet ederek, "Dün gece bile polisi çağırdık, yanan evde ışıklar gördük. Telefon ışıkları tabii ki, ışık olmadığı için. Ama mahallemizde eskiler çok. Çıkamıyoruz, korkudan dışarı, çoluğumuz çocuğumuz var. Hiçbir şey yapamıyoruz. Bunlara bir şekilde engel olunmasını istiyoruz. Giriyorlar, çıkıyorlar durmadan. Yangına gelecek olursak, birden balkonda kahvaltı yapıyorduk, alevleri gördüm, dumanı gördüm. Evde yaşayan yok. Orada yok, yanındakinde yok. Mahallemizin başında üç tane daha metruk ev var. Yani mahallemiz tamamen metruk ev dolu" dedi. - BİLECİK