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Bilecik'te Minibüs ile Midibüs Çarpışması: 1 Yaralı - Son Dakika
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Bilecik'te Minibüs ile Midibüs Çarpışması: 1 Yaralı

Bilecik'te Atatürk Bulvarı eski otogar girişinde meydana gelen kazada, şehir içi yolcu minibüsü ile yolcu midibüsü çarpıştı. Kazada minibüste bulunan bir kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumu iyi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bilecik\'te Minibüs ile Midibüs Çarpışması: 1 Yaralı
20.01.2024 - 11:04,
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Bilecik'te minibüs ile midibüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza; Atatürk Bulvarı eski otogar girişinden meydana geldi. Alınan bilgilere göre; karayolları istikametine seyir halindeki Mustafa K. idaresindeki 11 HO 1055 plakalı şehir içi yolcu minibüsü, eski otogar girişinde Kadir Ş. idaresindeki 11 DS 260 plaka yolcu midibüsü ile çarpıştı. Kazada 11 HO 1055 plakalı şehir içi yolcu minibüsünde bulunan Emine Y. (45) yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bilecik'te Minibüs ile Midibüs Çarpışması: 1 Yaralı - Son Dakika
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