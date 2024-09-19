Bilecik\'te Motorlu Bisiklet Devrildi

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Bilecik'te seyir halindeki motorlu bisiklet, arka tekerliğine elbisenin dolanması üzerine devrildi.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Tevfikbey Caddesi üzerinde seyir halindeki Gökhan K., idaresindeki 11 AAT 657 plaka motorlu bisiklette yolcu olarak bulunan Rukiye K.'nin elbisesi aracın arka tekerine dolandı. Bu esnada kontrolden çıkan motorlu bisiklet kontrolden çıkarak devrildi. Kazada araçta yolcu olarak bulunan Rukiye K., yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK