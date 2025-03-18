Bilecik\'te Motorlu Bisiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan motorlu bisiklet devrilirken, sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Atatürk Bulvarı'ndan Tepebaşı istikametine seyir halindeki 11 ACA 043 plakalı motorlu bisiklet sürücüsü M.A. Eski Belediye Kavşağı'na gelmeden aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motorlu bisiklet devrilirken, sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü M.A. olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK