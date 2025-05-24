Bilecik\'te Motosiklet ile Bisiklet Çarpıştı

Bilecik'te seyir halindeki motosiklet ile bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik merkezi Bahçelievler Mahallesi Türkmeneli Caddesi üzerinde meydana geldi. Kardeşlik Anıtı'ndan askeriye istikametine seyir halindeki A.B.A. idaresindeki 11 MA 0200 plakalı motosiklet, Necmettin Kadıoğlu Caddesi kavşağına geldiğinde Ö.F.B. idaresindeki bisikletle çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK