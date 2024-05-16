Bilecik\'te Motosiklet ile Kamyonet Çarpışması: 1 Yaralı

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Bilecik'te seyir halindeki motosiklet ile kamyonet çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik merkez Gazipaşa Mahallesi Selöz Caddesinden Dedeoğlu Caddesinin kesiştiğini noktada meydana geldi. Selöz Caddesinden Dedeoğlu Caddesine seyir halindeki Ali C. idaresindeki 11 ABL 346 plakalı kamyonet Dedeoğlu Camii önüne geldiği esnada aynı istikametten gelen sürücü Selamet Ö. idaresindeki 11 BA 296 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK