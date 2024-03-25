Bilecik\'te Motosiklet ile Otomobil Çarpışması: 1 Yaralı

Bandırma'da yapılan kaba üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yapılan kaba üst aramasında üç ayrı şahıstan uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerden birinden 3.15 gram metamfetamin ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan bir aparat bulunurken, diğer iki şahıstan ise toplamda 1.45 gram metamfetamin ele geçirildi. Olaylarla ilgili tahkikat başlatıldı.