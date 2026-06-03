Bilecik\'te Motosiklet Kazası: 1 Ölü

Bilecik'te bir motosikletin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçta yolcu olarak bulunan 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Bilecik merkez Örenköy mevkiinde D-650 kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bozüyük istikametine seyir halinde olan Mahmut Kılıç idaresindeki 07 CGC 623 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada motosikletin arka kısmında yolcu olarak bulunan Özlem Kılıç (40), çarpmanın etkisiyle yola savrularak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Özlem Kılıç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı - BİLECİK