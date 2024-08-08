Bilecik'te Motosiklet Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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Bilecik'te Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Bilecik\'te Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Bilecik'te seyir halindeki bir motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi.

08.08.2024 10:58
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Bilecik'te dün gece seyir halindeki motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik merkez Gazipaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda seyir halindeki 34 GFY 590 plakalı motosiklet sürücü Görkem Ö., Bankalar mevkiine geldiğinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te Motosiklet Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika

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