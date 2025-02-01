Bilecik\'te Motosiklet Kazası

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Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücüsü yaralandı.

Kaza; Bilecik merkez Osman Gazi Mahallesi TOKİ Kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Eskişehir-Bozüyük-Bilecik karayolunda seyir halindeki 11 ACG 748 plakalı motosikleti sürücü S.S., TOKİ Kavşağına geldiğinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK