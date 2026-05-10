Bilecik\'te Motosiklet Kazası

Bilecik'te seyir halinde aniden yola çıkan yayaya çarpmamak için direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü gözünü hastanede açtı.

Kaza, Bilecik merkez Atatürk Bulvarı Eski Otogar Kavşağı'ndan meydana geldi. Karayolları istikametine seyir halindeki 11 ACT 369 plakalı motosiklet sürücüsü Ç.K. kavşağa gelmeden yola aniden fırlayan yayaya çarpmamak için aracın direksiyonu kırdı. Kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücüsü yaralandı. Yaralı Ç.K. olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK