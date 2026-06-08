Bilecik'te Motosiklet Kazası - Son Dakika
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Bilecik'te Motosiklet Kazası

Bilecik\'te Motosiklet Kazası
08.06.2026 17:25
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Bilecik'te otomobille çarpan motosikletli yaralandı, olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Bilecik'te otomobille çarpıştıktan sonra kontrolden çıkan motosikletin sürücüsü az kalsın minibüsün altında kalıyordu. O anlar sokak üzerinde bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Bilecik merkez Tevfikbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Gazipaşa Mahallesi Türkocağı Sokak üzerinde seyir halindeki 11 AAK 065 plakalı P.U. idaresindeki otomobil, caddeye çıktığı esnada seyir halindeki M.A.Z. idaresindeki 11 MA 0287 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan motosikletli, durakta yolcu alan 11 HO 1061 minibüse arkadan çarparak yere düştü. Meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü M.A.Z. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. O anlar sokak üzerinde bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te Motosiklet Kazası - Son Dakika

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