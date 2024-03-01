Bilecik'te Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bilecik'te Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Bilecik\'te Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Bilecik'te seyir halinde olan bir motosiklet, kontrolünü kaybederek aydınlatma direğine çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumu iyi olduğu belirtilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

01.03.2024 11:02  Güncelleme: 11:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te seyir halinde kontrolde çıkan motosiklet aydınlatma direğine çarparken, sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Hürriyet Mahallesi Bereket Sokak üzerinde seyir halindeki 34 GKM 953 plakalı motosiklet sürücü İsa A., bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet sol tarafta bulunan aydınlatma direğine çarparak devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü İsa A. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazaya ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Bilecik, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2024 12:17:19. #1.11#
SON DAKİKA: Bilecik'te Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement