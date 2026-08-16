Jandarmadan Motosiklet Sürücülerine Güvenli Sürüş Eğitimi

Bilecik'te jandarma ekipleri tarafından motosiklet sürücülerine güvenli sürüş eğitimi verildi.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı 1'inci Jandarma Trafik Timi tarafından Pelitözü girişinde motosiklet sürücülerine yönelik bilgilendirme yapıldı. Çalışma kapsamında sürücülere trafik kazalarına karşı alınması gereken tedbirler, kask ve koruyucu ekipman kullanımının önemi ile genel trafik kuralları hakkında bilgi verildi.

Jandarma ekipleri, motosiklet sürücülerinin trafikte daha dikkatli ve tedbirli olmaları, kask ve gerekli koruyucu ekipmanları kullanmaları konusunda uyarılarda bulundu.