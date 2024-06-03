Bilecik'te Motosiklet Tamir Dükkanında Yangın Çıktı - Son Dakika
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Bilecik'te Motosiklet Tamir Dükkanında Yangın Çıktı

Bilecik\'te Motosiklet Tamir Dükkanında Yangın Çıktı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir motosiklet tamir dükkanında çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

03.06.2024 18:08  Güncelleme: 18:10
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde motosiklet tamir dükkanında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Olay, Camikebir Mahallesi Çeşme Sokakta bulunan bir motosiklet tamir dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökhan Gökalp'e ait motosiklet tamir dükkanında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevleri fark eden iş yeri sahibi Gökalp yangına kendi imkanları ile müdahale ederken vatandaşlarda durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Osmaneli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına anında müdahale ederek kontrol altına aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi - BİLECİK

Kaynak: İHA

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