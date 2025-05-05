Bilecik\'te Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı

Bilecik'te motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza; Pazaryeri-İnegöl- Bursa kara yolunda meydana geldi. Seyir halindeki Safkan Mustafa Ç. idaresindeki 55 APS 024 plakalı motosiklet, aynı istikamette seyir halinde olan Mehmet K. idaresindeki 26 AJC 722 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü Safkan Mustafa Ç. ve motosiklette yolcu olarak bulunan Mehmet B. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Pazaryeri İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK