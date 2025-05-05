Bilecik'te motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza; Pazaryeri-İnegöl- Bursa kara yolunda meydana geldi. Seyir halindeki Safkan Mustafa Ç. idaresindeki 55 APS 024 plakalı motosiklet, aynı istikamette seyir halinde olan Mehmet K. idaresindeki 26 AJC 722 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü Safkan Mustafa Ç. ve motosiklette yolcu olarak bulunan Mehmet B. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Pazaryeri İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK
Son Dakika › 3.Sayfa › Bilecik'te Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?