Bilecik'te motosikletiyle park halindeki tıra çarpan sürücü ağır yaralandı - Son Dakika
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Bilecik'te motosikletiyle park halindeki tıra çarpan sürücü ağır yaralandı

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Bilecik\'te motosikletiyle park halindeki tıra çarpan sürücü ağır yaralandı
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Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Türkmeneli Caddesi'nde seyir halindeki motosikletin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki tıra çarptı. Ağır yaralanan sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan motosiklet sürücüsü park halinde tıra çarparken, ağır yaralandı.

Kaza; Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Türkmeneli Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; cadde üzerinden askeri istikametine seyir halindeki 16 ATM 342 plakalı motosiklet sürücüsü Tarık K. (25) bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet yolun sağ tarafında park halindeki 57 AAL 214 plakalı tıra çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Tarık K. ağır yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
Bahçelievler MahallesiBilecik Merkez3. SayfaOtomobilBilecikGüncelSon Dakika

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