Bilecik\'te Öğrenci Velilerine Narkotik Eğitimi

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Bilecik'te Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından öğrenci velilere bilgilendirme yapıldı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 700. Yıl Okulu'nda düzenlenen etkinlikte 200 katılımcıya 'Narkorehber' eğitim verildi. Katılımcılara ayrıca; "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında da bilgi verilirken, soru cevap şeklinde eğitim devam etti.

Eğitime, Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) hakkında bilgi vermeyi de unutmadı. - BİLECİK