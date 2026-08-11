Bilecik'te 45 öğrenciye güvenli internet eğitimi verildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde polis ekipleri tarafından Yaz Kur'an Kursu'nda eğitim gören 45 öğrenciye yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, 4 Eylül Mahallesi'nde bulunan Osmangazi Camii Yaz Kur'an Kursu'nda eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilere güvenli internet kullanımı, 112 Acil Çağrı Hattı'nın doğru kullanımı ve polislik mesleğinin tanıtımı konularında bilgiler verildi.

Öte yandan, gerçekleştirilen etkinlikle öğrencilerin internet kullanımında dikkat etmeleri gereken hususlar ile acil durumlarda 112'nin doğru ve bilinçli şekilde kullanılması konusunda farkındalık oluşturulması amaçlandı.