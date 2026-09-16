Bilecik'te okul çevreleri ve servis araçları denetlendi, 15 araç kontrol edildi
Bilecik merkeze bağlı Vezirhan ve Bayırköy beldeleri ile Küplü köyündeki okullarda 3 ayrı periyotta denetim yapıldı. Denetimlerde 3 ilkokulda 257, 2 ortaokulda 179 öğrenci ile 15 servis aracı kontrol edildi, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.
Bilecik'te çocuk ve gençlerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik okul çevreleri ile servis araçları denetlendi.
Bilecik'e bağlı bağlı Vezirhan ve Bayırköy beldeleri ile Küplü köyündeki okullarda 3 ayrı periyotta denetim gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında 3 ilkokulda 257, 2 ortaokulda 179 öğrenci ile 15 servis aracı kontrol edildi. Denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.
Kaynak: İHA
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