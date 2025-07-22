Bilecik\'te Orman Yangını: 4 Köy Boşaltıldı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 4 köyün boşaltıldığı orman yangını sonrası çevre yolu yeniden trafiğe kapatıldı.

Dün gece tedbir amaçlı Bilecik-Osmaneli- Sakarya çevreyolu tek yönlü kapatılarak, araçlar Osmaneli ilçe merkezine yönlendirildi. İlerleyen saatlerde yolda trafik yeniden normale dönerken, Kazancı köyünde öğleden sonra alevler yeniden yükselmeye başladı. Bölgeye su tankerleri ve yangın söndürme helikopterleri sevk edilirken, yol tedbir amaçlı aynı istikamette trafiğe kapatıldı.

"Yaklaşık bir buçuk saat önce İstanbul- Antalya akışı eski yola verildi"

Tayfun Uysal, Osmaneli ilçe merkezi Dörtyol mevkiinde trafik yoğunluğu yaşandığını belirterek, "Yaklaşık bir buçuk saat önce İstanbul-Antalya akışı eski yola verildi. Diğer tarafta Osmaneli Kalesi mevkiinde ciddi bir yangın var. Çevreyolunun kıyılarında yangın devam ediyor" dedi.

Öte yandan ilçe merkezinde yangın nedeniyle havadan adeta kül yağdığı görüldü. - BİLECİK