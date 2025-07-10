Bilecik\'te Orman Yangını Kontrol Altında

Bilecik'in Gölpazarı ilçesi yakınlarında başlayan ve kontrol altına alınan orman yangınının ardından başka bir bölgede ayrı bir yangın daha çıktı.

Deresakarı ve Selbükü köyleri arasında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale aralıksız devam ediyor. Yangın bölgesine giden Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, sahadaki çalışmaları yerinde incelemekte ve ekiplerden anlık bilgi aldı. Yangının kontrol altına alınması için koordineli şekilde çalışmaların sürdüğü belirtildi

Gölpazarı - Yenipazar kara yolu 5. kilometresindeki Kayaburnu mevkiinde ormanlık bölgede saat 14.30 civarında çıkan yangının ise kontrol altına alındığı, tamamen söndürülmesi için çalışmaların sürdüğü bildiriliyor. - BİLECİK