Bilecik\'te Orman Yangını: Selçik Köyü Boşaltıldı

Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki orman yangınında alevlerin yaklaştığı Selçik köyü dün gece boşaltılırken, bölgedeki 2 bağ evi kül oldu. Bağ evlerinde bulunan kediler ve kanatlı hayvanlar telef oldu.

Sakarya Geyve'de 4 gün önce çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyerek Bilecik'in Osmaneli ilçesine sıçramıştı. Sabah saatlerinde kısmen kontrol altına alınan alevler, Boğazkaya mevkiinde yeniden yükselmesiyle başladı. Yangın Medetli, Üyük, Borçak, Kazancı, Kızılöz ve Ciciler köylerini tehdit ederken, ekipler alevlerin önünü kesmek için setler oluşturdu. İlçe merkezine 4 kilometre uzaklıkta bulunan 360 nüfuslu ve 98 haneli Selçik köyü, alevlerin yaklaşması üzerine tamamen boşaltıldı. Büyük ve küçükbaş hayvanların da tamamının tahliye edildiği köy yakınlarında bulunan 2 bağ evi kül oldu. Evlerde bulunan kediler, kazlar, tavuk ve horozlar kül oldu.

"İçeride küçük kanatlı hayvanlarımız telef oldu"

İstanbul- Eskişehir, Bilecik-Sakarya D-650 kara yolu üzerindeki evi yanan Murat Eryavuz, Kızılöz köyü mevkiinde arazileri üzerindeki bahçeli evlerinin dünkü yangın ile kül olduğunu söyleyerek, "Dün tüm arazimiz ve orman arazisi ile birlikte yandı. Şu an bu durumda yapacak bir şey de yok. İçeride küçük kanatlı hayvanlarımız telef oldu. Kedimiz vardı onu kurtaramadık, yavruları vardı yavrularını çıkarttık. Ölen kedimiz yavrularının yerine yatmış şekilde bulduk. Küçükbaş hayvanlarımız vardı onları çıkarttık. Buradan kanatlıları çıkaramadık, tavuklar, ördekler vesaire bunlar telef oldular. Tüm ormanlarımız yandı, üzgünüz yani diyecek çok fazla bir şey de yok" dedi. - BİLECİK