Bilecik'te Ot Yangını Kontrol Altına Alındı
Bilecik Kızıldamlar köyünde çıkan ot yangını itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü.
Bilecik'te ot ve çalılık yangını çıktı.
Yangın, Bilecik merkeze bağlı Kızıldamlar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenmeyen bir nedenle ot ve çalılık alandan yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışması gerçekleştirilirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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