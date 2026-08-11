Bilecik\'te Ot Yangını Söndürüldü

Bilecik'te çıkan ot yangını korku dolu anlara neden oldu

Yangın, Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Urgancılar Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, biçimi yapılmış tarla içerisinde ot ve çalılık yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, Orman İşletme ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden söndürülürken, bölgede soğutma çalışması yapıldı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.