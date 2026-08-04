Sigara izmariti otluk alanda yangına sebep oldu

Bilecik'te sigara izmaritinin otluk alana atılması sonucu çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde alevler çevredeki tarım arazileri ile ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın, Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Küçükelmalı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otluk alanda henüz belirlenemeyen bir noktada başlayan yangının, ilk değerlendirmelere göre söndürülmeden doğaya atılan sigara izmaritinden kaynaklandığı tespit edildi. Yangını fark eden Küçükelmalı Köyü Muhtarı Halil Ak, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine Pazaryeri Belediyesi itfaiye ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde alevler çevredeki tarım arazileri ile ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangının söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.