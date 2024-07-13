Bilecik\'te Otobüste Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı

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Bilecik'te şehirlerarası otobüs ile uyuşturucu madde taşıyan şüpheli 1 şahıs yakalandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı narkotik ekiplerinin yürütmüş olduğu çalışmalar kapsamında şehirlerarası otobüs ile uyuşturucu madde taşıyan şüpheli 1 şahıs tespit edildi. Yapılan operasyon sonucunda yakalanan şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada 40,14 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şahsa 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti' ve 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçları kapsamında yasal işlem başlatıldı. Gözaltına alınan şüpheli şahıs adli mercilerce tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. - BİLECİK