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Bilecik'te otomobil ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bilecik'te otomobil ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Bilecik merkezinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Bilecik\'te otomobil ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi yaralandı
28.12.2023 - 10:57,
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Bilecik'te otomobil ile motosikletin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik merkez Atatürk Bulvarı Hamsu Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Kent merkezinden Sanayi istikametine seyir halindeki Şenol Ç. idaresindeki 16 BEL 784 plakalı motosiklet ile park halinden yola çıkış yapan Rıza B. idaresindeki 11 EL 784 plakalı araç çarpıştı. Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan Beyaz Ç. yaralandı. Yaralı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan ayağında ezik meydana geldiğini öğrenildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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