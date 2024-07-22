Bilecik'te Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

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Bilecik'te aynı şeritte ilerleyen otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Atatürk Bulvarı'ndan asker konvoyunda ilerleyen Mert Emre Ö. idaresindeki 26 TZ 318 plakalı otomobil, sağ şeritten sol şeride geçmek istersen aynı istikamette ilerleyen Oğuzhan A,. idaresindeki 35 APG 494 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Oğuzhan A. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK