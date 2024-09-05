Bilecik\'te Otomobil Şarampole Devrildi: 3 Kişi Yaralandı

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Bilecik'te otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Borçak köyüne seyir halinde ilerleyen 06 FS 1325 plakalı otomobil sürücüsü N.K. köy girişinde virajı almayınca aracı şarampole devrildi. Meydana gelen trafik kazasında araçta yolcu olarak bulunan S.K., A.A. ve Ş.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Söğüt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK