Bilecik\'te otomobil su kanalına uçtu

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil su kanalına uçarken, meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza; Sakarya - Bilecik - Eskişehir kara yolu Bayırköy Beldesinde meydana geldi. Karayolu üzerinde seyir halindeki 54 H 2740 plakalı otomobil sürücüsü Adem B., Bilecik'in Bayırköy Beldesinde geldiği esnada aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil sağ şeritte bulunan su kanalına uçtu. Meydana gelen trafik kazasında araç içinde yolcu olarak bulunan G.B., A.B., M.B. ve M.B. yaralandı. Yaralılar olay yerine 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK