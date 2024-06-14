Bilecik'te Park Halindeki Otomobil Alev Aldı - Son Dakika
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Bilecik'te Park Halindeki Otomobil Alev Aldı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde park halindeki bir otomobil aniden alevler içinde kaldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kısa sürede söndürdü. Araçta hasar meydana geldi.

14.06.2024 11:44
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Bilecik'te park halindeki bir otomobil bir anda alevler içinde kaldı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde Ertuğrulgazi Türbesi mevkiinde 11 TF 801 plakalı otomobil sürücüsü Berkay P. aracını park edip işlerini halletmeye gitti. Bir süre sonra araç henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı bir anda alev aldı. Yangına Söğüt Belediyesine ait itfaiye ekipleri müdahale ederken alevlerikısa sürede söndürüldü. Yangından araçta hasar oluştu.

Öte yandan Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, sürücüleri uyararak, "Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede kontrol altına alınmıştır. Araçlarda çakmak, deodarant ve sıcakla etkileşimden patlayacak malzeme bulundurulmaması önem arz etmektedir" diye belirtti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te Park Halindeki Otomobil Alev Aldı - Son Dakika

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