Bilecik\'te polis, 36 vatandaşı dolandırıcılık ve güvenlik konusunda bilgilendirdi

Bilecik'te 36 vatandaşa dolandırıcılık ve güvenlik bilgilendirmesi yapıldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince Hürriyet Mahallesi Kapalı Pazar Alanı'nda gerçekleştirilen çalışmada, vatandaşlara iletişim yoluyla dolandırıcılık yöntemleri anlatıldı. Ekipler ayrıca Hayat 112 Uygulaması ve Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirmede bulunurken, genel güvenlik konularında da vatandaşlara uyarılarda bulundu. Bilgilendirme kapsamında hazırlanan broşürler vatandaşlara dağıtıldı.

Öte yandan, polis ekipleri vatandaşların dolandırıcılık yöntemleri konusunda bilinçli olmasının önemine dikkat çekerek, şüpheli durumlarda güvenlik birimlerine başvurulması gerektiğini hatırlattı.