Bilecik\'te polis, \'Birlikte Güvenli Gelecek\' projesiyle 100 öğrenciye eğitim verdi

Bilecik'te polis, 'Birlikte Güvenli Gelecek' projesiyle 100 öğrenciye eğitim verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Birlikte Güvenli Gelecek' projesiyle 700. Ortaokulda 100 öğrenciye güvenlik eğitimi verdi. Eğitimde polislik mesleği, güvenli internet, 112, akran zorbalığı ve trafik kuralları anlatıldı; ekipler çalışmaların süreceğini belirtti.
Bilecik'te 100 öğrenciye güvenlik eğitimi verildi.
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "Birlikte Güvenli Gelecek" projesi kapsamında 700. Ortaokulu ziyaret edildi. Düzenlenen bilgilendirme toplantısında 100 öğrenciye polislik mesleği, güvenli internet kullanımı, 112 Acil Çağrı Hattı, akran zorbalığı, trafik kuralları ve genel güvenlik konularında bilgi verildi.
Öte yandan, ekipler öğrencilerin günlük yaşamda karşılaşabilecekleri risklere karşı bilinçlenmesini amaçlayan çalışmaların devam edeceğini belirtti.
Kaynak: İHA
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