Bilecik'te polisin tırdaki aramasında bin 210 paket kaçak sigara yakalandı, 1 gözaltı
Bilecik'te polis ekiplerince bir tırda yapılan aramada bin 210 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçu kapsamında 1 şüpheli yakalanarak hakkında adli işlem başlatıldı.
Bilecik'te polis ekiplerince bir tırda yapılan aramada bin 210 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Ekipler tarafından bir tırda yapılan aramada bin 210 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçu kapsamında 1 şüpheli yakalandı.
Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: İHA
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