Bilecik\'te POMEM Öğrencilerine Bağımlılık Paneli

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Bilecik'te 172 Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) öğrencisi tütün, alkol, kumar bağımlılığı konuları ele alınarak panel düzenlendi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bilecik Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde, Bilecik Yeşilay Şube Başkanlığı, Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM), Rehberlik ve Araştırma Merkezi görevlileri ile birlikte toplum destekli polislik hizmetleri, tütün, alkol, kumar bağımlılığı konuları ve YEDAM, YEŞİLAY tanıtımı hakkında 172 POMEM öğrencisine bilgilendirme yapıldı.

Ayrıca ekipler Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği'ni ziyaret ederek, düzenlenen hayır çarşısında 22 vatandaşı genel güvenlik konuları ve Toplum Destekli Polislik hizmetleri hakkında bilgilendirdi. Bunun yanında ekipler Hürriyet Mahallesi Muhtarlığını da ziyaret etti. - BİLECİK