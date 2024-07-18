Bilecik\'te Roma Dönemine Ait 794 Sikke ve 3 Obje Ele Geçirildi

3.Sayfa

Bilecik'te jandarma ekipleri, Roma dönemine ait 794 adet sikke ve 3 adet obje ele geçirilerek konuyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından alınan 'Tarihi Eser Kaçakçılığı' ihbarı üzerine Bilecik merkeze bağlı Vezirhan beldesinde şüpheli bir araç durduruldu. Aracın içerisinde; Roma dönemine ait 794 adet sikke ve 3 adet obje ele geçirilerek konuyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. - BİLECİK