Bilecik'te sanayi kavşağında motosiklet ile otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı.

Bilecik'te motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, 1. Organize Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, N.T.O. (19) idaresindeki 16 BYZ 547 plakalı motosiklet, Abdulhamithan Bulvarı'ndan Şeyh Edebali Üniversitesi Hastanesi istikametine seyir halindeyken kavşağa geldiği sırada, 1. Organize Sanayi Bölgesi'ne girmek üzere ilerleyen İ.U.Y. yönetimindeki 26 DM 250 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.