Bilecik'te sanayi kavşağında motosiklet ile otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı. - Son Dakika
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Bilecik'te sanayi kavşağında motosiklet ile otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı.

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Bilecik'te 1. Organize Sanayi Kavşağı'nda motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bilecik'te motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, 1. Organize Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, N.T.O. (19) idaresindeki 16 BYZ 547 plakalı motosiklet, Abdulhamithan Bulvarı'ndan Şeyh Edebali Üniversitesi Hastanesi istikametine seyir halindeyken kavşağa geldiği sırada, 1. Organize Sanayi Bölgesi'ne girmek üzere ilerleyen İ.U.Y. yönetimindeki 26 DM 250 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Trafik KazalarıAcil ServisMotosiklet3. SayfaBilecikGüncelSon Dakika

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