Bilecik\'te savrulan otomobildeki yolcu Zümral G. yaralandı

Bilecik'te kontrolden çıkan otomobilin savrulması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, Pazaryeri ilçesine bağlı Arapdede Köyü mevkiinde, Bilecik-İnegöl istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alperen A. (19) idaresindeki 26 AJH 097 plakalı otomobil, sürücüsünün anlık dikkatsizliği sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu. Kazada araçta yolcu olarak bulunan Zümral G. yaralandı. Olay yerine sevk edilen acil sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.