Bilecik'te sentetik kannabinoid operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Bilecik'te narkotik ekiplerince yapılan operasyonda muhtelif miktarda sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 şüpheli, uyuşturucu madde bulundurmak suçundan yakalanarak hakkında adli işlem başlatıldı.
Bilecik'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımının ve satışının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmada muhtelif miktarda sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 şüpheli, 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan yakalandı.
Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Bilecik'te sentetik kannabinoid operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?