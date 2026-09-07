Bilecik\'te sentetik kannabinoid operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Bilecik'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımının ve satışının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmada muhtelif miktarda sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 şüpheli, 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan yakalandı.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.