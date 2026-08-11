Bilecik\'te Sera Sahiplerine Yangın Uyarısı

Bilecik'te jandarma ekipleri, sera sahiplerine yangın riskine karşı uyarılarda bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Küre, Hamitabat ve Yakacık köylerinde bulunan sera sahiplerine yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında, seralarda meydana gelebilecek yangınlara karşı alınması gereken tedbirler anlatılarak vatandaşların dikkatli olmaları istendi. Jandarma ekipleri ayrıca köy kahvehanelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek orman yangınlarının önlenmesine yönelik uyarılarda bulundu. Faaliyet kapsamında dolandırıcılık olaylarında kullanılan yöntemler hakkında bilgi verilerek, internet ve telefon üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunması istendi.

Ekipler, vatandaşlardan şüpheli durumlarla karşılaşmaları halinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmalarını istedi.