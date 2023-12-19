Bilecik\'te Seramik Fabrikasında Yangın

Bilecik'te bir seramik fabrikasında çıkan yangın korkuturken, alevler tüm atölyeyi sardı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Fıranlar köyünde faaliyet gösteren bir seramik fabrikasında dün gece henüz bilinmeyen nedenden dolayı alevler yükseldi. Fabrikanın bakım atölyesinden yükselen alevleri gören çalışanlar durumu hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Pazaryeri Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangını uzun uğraşlar sonucu söndürdü.

Öte yandan yangında büyük hasar meydana gelirken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK