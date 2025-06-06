Bilecik'in Osmaneli ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Olay, Osmaneli- İznik karayolunun Arap uçtu mevkiinde meydana geldi. Yolda seyreden Tayfun Y. yönetimindeki 11 ACE 105 plakalı otomobil, belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Durumu fark edip araçtan inen sürücünün ihbarı üzerine bölgeye Osmaneli Orman İşletme şefliği, Osmaneli Belediyesi itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi. - BİLECİK
Son Dakika › 3.Sayfa › Bilecik'te Seyir Halindeki Otomobil Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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