Bilecik\'te Sobadan Yangın Çıktı

Bilecik'te sobadan çıkan yangın bağ evindeki kulübeyi küle çevirdi.

Yangın dün gece, Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Karaköy köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Selahattin C.'ye ait tarlada bulunan bağ evindeki kulübede yangın çıktı. İlk belirlemelere göre yangının, gündüz saatlerinde yakılan sobadan kaynaklandığı tespit edildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere anında müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, kulübe tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK