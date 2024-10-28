Bilecik'te sobadan çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü
Hürriyet Mahallesi'nde çıkan yangın, Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından söndürüldü. Hürriyet Mahallesi Güner Caddesi bulunan evde sobadan kaynaklı çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yaklaşan kış mevsimi öncesinde gerekli soba ve baca temizliği yapılması hakkında uyarılarda bulundu. - BİLECİK
Son Dakika › 3.Sayfa › Bilecik'te Sobadan Yangın Çıktı, İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti - Son Dakika
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