Bilecik\'te Sobadan Yangın Çıktı, İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti

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Bilecik'te sobadan çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Hürriyet Mahallesi'nde çıkan yangın, Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından söndürüldü. Hürriyet Mahallesi Güner Caddesi bulunan evde sobadan kaynaklı çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yaklaşan kış mevsimi öncesinde gerekli soba ve baca temizliği yapılması hakkında uyarılarda bulundu. - BİLECİK