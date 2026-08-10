Bilecik\'te Tarla Yangınlarına Önlem

Bilecik'te hasat döneminde tarla yangınlarının önüne geçmek amacıyla biçerdöver operatörleri uyarıldı.

Bilecik'in Yenipazar ilçesine bağlı Yukarıboğaz, Aşağıboğaz ve Katran köylerinde ekipler tarafından bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Operatörlere, biçerdöverlerin günlük bakım ve kontrollerinin yapılması, motor ve egzoz bölümlerinde biriken saman ve otların temizlenmesi, araçlarda en az 2 adet 6 kilogramlık yangın söndürme tüpü bulundurulması gerektiği hatırlatıldı. Aşırı sıcak ve rüzgarlı havalarda daha dikkatli olunması, tarlalarda yangına neden olabilecek sigara izmariti ve cam şişe gibi materyallerin bırakılmaması konusunda da uyarılarda bulunuldu.

Öte yandan, yangın çıkması halinde ise 112 Acil Çağrı Merkezi'ne derhal bilgi verilmesi istendi.