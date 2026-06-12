Bilecik'te Tefecilik Şüphesi: 1 Gözaltı - Son Dakika
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Bilecik'te Tefecilik Şüphesi: 1 Gözaltı

Bilecik\'te Tefecilik Şüphesi: 1 Gözaltı
12.06.2026 10:50
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Bilecik'te jandarma, tefecilik yapan 1 kişiyi gözaltına aldı, 2 bin 32 kişi sorgulandı.

Bilecik'te jandarma tarafından düzenlenen İl Geneli Huzurlu Sokaklar Güven ve Huzur Uygulaması'nda tefecilik yaptığı tespit edilen 1 kişi gözaltına alındı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığınca, 3 aşamalı olarak icra edilen İl Geneli Huzurlu Sokaklar Güven ve Huzur Uygulaması'nda tefecilik yaptığı tespit edilen 1 kişi gözaltına alındı. 126 kişilik ekip il genelinde 2 bin 32 kişiyi sorgularken, 45 umuma açık yer, 36 boş ev kontrolde edildi. Trafik ekiplerince bin 503 araç kontrol edilirken, 17 sürüye 451 bin 89 TL'lik cezai işlem uygulandı. 4 araç trafikten men edilirken, 7 yoklama kaçağı ve araması olan 7 kişinin yakalandığı öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, 3. Sayfa, Güvenlik, Bilecik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te Tefecilik Şüphesi: 1 Gözaltı - Son Dakika

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