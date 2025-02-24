Bilecik'te jandarma ekipleri gerçekleştirdiği kimlik kontrolü sırasında, birden fazla kişi ile tehdit suçundan aranmakta olan şahsı yakaladı.
Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler gerçekleştirdiği kimlik kontrolü sırasında birden fazla kişi ile tehdit suçundan aranmakta olan Ö.T. isimli şahsı yakaladı. Şahıs, tutuklanarak Bilecik M
Jandarma ekipleri, suç ve suçlularla mücadele kapsamında çalışmalarına aralıksız devam edeceğini bildirdiler. - BİLECİK
Son Dakika › 3.Sayfa › Bilecik'te Tehdit Suçlusu Yakalandı - Son Dakika
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